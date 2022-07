Nieuw park rond de watertoren in Helmond heet 25 Septemberpark

Op 25 september 1944 is Helmond bevrijd. Om dat moment blijvend te herinneren wordt het park bij de watertoren ernaar vernoemd. Volgens de gemeente is er geen speciale relatie tussen de locatie aan de Torenstraat en de oorlog of de bevrijding van de stad. Ook is het niet de bedoeling de jaarlijkse Dodenherdenking of soortgelijke gelegenheden voortaan in het nieuwe park te houden.