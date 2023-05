Nieuw stadhuis Helmond 3,3 miljoen duurder: extra kosten door half jaar vertraging

Asten treedt in voetsporen Bakel met eigen tractorpul­ling: ‘Zeventig vrachtwa­gens vol klei uit de Maas gestort’

ASTEN-HEUSDEN - De modder en de paardenkrachten vliegen in Bakel al jaren in het rond bij de tractorpulling. Liefhebbers van het genre hopen dat nu ook in Asten-Heusden van de grond te krijgen. Daar wordt zaterdag en zondag zo'n evenement gehouden.