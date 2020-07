Nieuw toneelstuk over de val van Srebrenica: ‘Ik vraag me al 25 jaar af: Wat zou er zijn gebeurd als...’

Ze waren erbij en hun herinneringen aan die dagen in juli 1995 laten zich niet wegdenken. De Bosnische Alma Mustafic was destijds veertien, Ray Braat negentien. Braat was Dutchbat-militair tijdens de val van Srebrenica op 11 juli 1995. Mustafic is de dochter van Rizo Mustafic, die de genocide niet overleefde. En nu gaan ze samen het toneel op, in een stuk over de val van Srebrenica van de Tilburgse theatermaker Boy Jonkergouw. Gevaarlijke namen, heet dat stuk, geproduceerd in samenwerking met vredesorganisatie Pax.