Nieuwbouwplan Mierloseweg Helmond: appartementen op plek Hulsbosch

Vier jaar cel voor grote wapendief­stal: tientallen vuurwapens werden teruggevon­den in Helmond

20 december DEN BOSCH/HELMOND - De Haagse rechtbank heeft Bosschenaar Freek van S. (47) veroordeeld tot vier jaar cel vanwege een inbraak in een legale wapenzaak in het Zuid-Hollandse Wateringen, waarbij 42 handvuurwapens werden buitgemaakt. Het Openbaar Ministerie (OM) had zes jaar geëist. Het is bang dat de gestolen wapens gebruikt zullen worden door criminelen.