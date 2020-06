Nieuwe aanhouding na rellen in Helmond: 20-jarige man verdacht van betrokkenheid

HELMOND - De politie heeft vrijdagochtend opnieuw een aanhouding verricht wegens betrokkenheid bij de chaos in Helmond afgelopen dinsdagavond. Het gaat om een 20-jarige Helmonder. Eerder werden er al zes jongeren in de leeftijd van 15 tot 19 jaar opgepakt.

Voor het onderzoek dat momenteel in volle gang is, zijn meerdere camerabeelden beschikbaar gesteld. Op één van die beelden was een jongeman te zien die op een opvallende scooter reed. ,,Deze manifesteerde zich nadrukkelijk tussen de relschoppers”, aldus de politie.

De betreffende scooter stond gesignaleerd als gestolen en is woensdag bij een woning in Helmond aangetroffen. De jongeman die erop reed, bleek op dat moment niet thuis te zijn. Anderhalve dag later hadden agenten wel beet. Vrijdagochtend kon de 20-jarige Helmonder worden aangehouden. Hij is meegenomen naar het bureau. Er wordt onderzoek gedaan naar zijn exacte rol bij de ongeregeldheden.

De gemeente Helmond heeft de verdachte een gebiedsverbod van een week opgelegd. De zes personen die eerder deze week werden aangehouden, hebben een gebiedsverbod opgelegd gekregen van drie maanden. Eén van hen zit nog vast, de andere vijf zijn weer thuis.

Oproep via social media

De jongeren bevonden zich dinsdagavond onder een groep van 100 tot 150 man, die zich misdroegen door stenen te gooien en vuurwerk af te steken. De politie voerde enkele charges uit en ook de ME kwam ter plaatse om de straat schoon te vegen. Beelden van vluchtende jongeren werden volop gedeeld op social media. Burgemeester Elly Blanksma kondigde een noodbevel af.