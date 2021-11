Nieuwe batterijenfabriek in Helmond; 200 banen bij ELEO

Na een jaar ellende met losse schoorste­nen in Brande­voort is er nog niet voor iedereen een oplossing

HELMOND - Deze week is het een jaar geleden dat het onrustig werd in Brandevoort door wankele sierschoorstenen. Ongelukken zijn er niet gebeurd, maar het probleem is ook nog niet de wereld uit. Elke storm is spannend.

31 oktober