Nieuwe bewoners Arie Willemshof in Helmond uit de tent gelokt met pletfoto op kopieermachine

HELMOND - Om een groep nieuwe bewoners van de Arie Willemshof in Helmond beter kennis met elkaar te laten maken trok er gisteren een huis-aan-huis act langs de woningen. Doel is om iedereen volgende week tijdens het buurtfeest met elkaar in gesprek te laten komen.

Veel bewoners die gisteravond de deur opendeden aan de Arie Willemshof in Helmond schoten direct in de lach of keken heel verbaasd. Begrijpelijk, want het aanzicht van twee volwassen mannen in net te kleine kleding is niet iets wat iedereen tussen de aardappels en het toetje door verwacht. ,,We hebben inderdaad veel verbaasde gezichten gezien”, zegt Vince Leenders (31) met een lach. Samen met zijn collega Peter van Kessel (31) probeert hij de kersverse bewoners een beetje uit de tent te lokken. Alles om ervoor te zorgen dat er volgende week een groot buurfeest is met een massale opkomst.

Voor Leenders en Van Kessel is het niet nieuw om mensen te vermaken. De twee trekken al zes jaar samen op en staan als interactieve straatartiesten op allerlei festivals. Het draaide als een speer, maar toen kwam er corona. ,,We moesten iets verzinnen om aan geld te komen”, zegt Peter eerlijk. Na wat overleg besloten de twee de stoute schoenen aan te trekken en contact op te nemen met de LEVgroep. ,,Wij wilden het gevoel van een festival naar de mensen brengen, iets wat we allemaal al tijden moeten missen.”

Spannend

Hun plan was om door een act meer verbinding te krijgen in wijken. De LEVgroep nam contact op met woningbouwvereniging Woonbedrijf en zo kwam de Arie Willemshof als eerste uit de bus rollen. Voor de twee was het toch wel spannend. Leenders: ,,Mensen voelen zich veilig in hun huis, wij proberen ze door vragen op een komische en ludieke wijze te stellen juist uit die cocon te trekken.”

Nadat bewoners de vragen beantwoord hadden, werd gevraagd of ze ook een pletportret wilden maken. Zo’n portret heeft vroeger iedereen weleens gemaakt, je gaat met je gezicht op een kopieermachine liggen en drukt dan op start. Met de nodige aarzeling gaan de meeste bewoners akkoord waarna er een schrikreactie volgt. In de machine zit Sophie van Krieken (28) verstopt. Zodra mensen naar beneden kijken maakt ze snel een foto.

Van Krieken genoot van de verbaasde gezichten zoals die van Yessin (7). ,,Hij schrok wel een beetje”, zegt Van Krieken om daarna te stellen dat op die manier de leukste foto’s gemaakt worden. ,,Al was er ook een jong meisje dat echt bang werd van mij, dat vond ik wel zielig.

Positief

De bewoners reageerden over het algemeen positief op de act. De 40-jarige Jessica kon de gein er wel van inzien. ,,Gelukkig hadden we eerder deze week een briefje in de bus gekregen, dus wist ik wel dat er iets stond te gebeuren.”

De vragenlijst die door een ruime meerderheid van de bewoners van het hofje is ingevuld krijgen ze deze week weer in de bus, al moet men niet raar opkijken als ze de antwoorden van een buurman lezen. ,,Dat is ook de bedoeling, zo leren ze elkaar beter kennen” stelt Leenders.

Deze nieuwe stap bevalt hem en Van Kessel wel. Van Kessel: ,,Uiteraard hopen we dat we weer snel op festivals staan, maar ik weet zeker dat we dit blijven doen. Het is een heel andere manier van acteren en daar leren we beiden veel van, de interactie met de mensen is het leukste dat er is.”

Volledig scherm In de machine zit Sophie van Krieken (28) verstopt. Zodra mensen naar beneden kijken maakt ze snel een foto. © René Manders/DCI Media