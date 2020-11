Nieuwe club maakt zich hard voor behoud buitengebied Stiphout en zegt ‘nee’ tegen zonnepark

HELMOND - In Stiphout is een stichting opgericht die wil voorkomen dat het buitengebied wordt verkwanseld. Haar eerste pijlen richt ze op het zonneparkplan van Solarcentury. ,,We zijn absoluut geen actiecomité.”

Boze wijkbewoners verzetten zich met hand en tand tegen de komst van het panelenveld. De Stichting Geledingszone Stiphout pakt het iets anders aan, maar de boodschap komt op hetzelfde neer; die zonneweide gaat er niet zomaar komen. ,,Maar het gaat ons om veel meer dan het zonneveld”, benadrukt Willem Boetzkes. Hij vormt samen met Erik Aarts en Maarten Bloks het bestuur van de Stichting Geledingszone Stiphout.

Woongenot

Die gaat zich inzetten voor behoud van de landschappelijke kwaliteit van het gebied grenzend aan de bebouwde kom van Stiphout. Uitgangspunt is dat het woongenot sterk samenhangt met de relatie tot het buitengebied. Boetzkes: ,,We houden ook Stiphout-Noord in de gaten, als er ruimtelijke ontwikkelingen zouden plaatsvinden bij Croy bijvoorbeeld.”

Quote Iets lelijk vinden kan geen reden zijn om iets niet te willen. De discussie moet inhoudelij­ker worden gevoerd Willem Boetzkes, Stichting Geledingszone Stiphout

Het zonnepark is het onderwerp dat nu leeft in de Helmondse wijk. Dus is het ook het eerste grote dossier waar de stichting zich mee bezighoudt. Solarcentury wil zonnepanelen leggen in het gebied tussen de Venstraat en Stiphoutse Dreef. Het plan en de omvang ervan zijn veel Stiphoutenaren rauw op hun dak gevallen.

Het stichtingsbestuur heeft er grote moeite mee dat ontwikkelingen doorgaan en vergunningen in procedure worden genomen terwijl er volgens hen geen draagvlak is. ,,Belangrijk is dat mensen kunnen meedenken. Ze moeten dan ook weten waar het precies over gaat. Iets lelijk vinden kan geen reden zijn om iets niet te willen. De discussie moet inhoudelijker worden gevoerd.”

Niettemin ziet de stichting het zonnepark als een bedreiging. ,,Een tweede zonneweide in het buitengebied werkt als katalysator voor het ongebreideld uitdijen van het stedelijk gebied Helmond. Het buitengebied van Stiphout is wat de stichting betreft niet inwisselbaar”, aldus Aarts.

Zaken uitzoeken en informatie delen

Ze wil informatie verzamelen en die via haar website en socialmediakanalen op een voor iedereen begrijpelijke manier delen. Gedacht kan worden aan antwoorden op vragen als hoeveel moet Helmond bijdragen aan klimaatdoelstellingen, wat is een Regionale Energiestrategie (RES), hoe meet je of er draagvlak is, hoe zit het met zonnepanelen op daken en waar gaat de stroom van een zonnepark naartoe?

Boetzkes: ,,Je zult altijd wetenschappelijke onderzoeken vinden die elkaar tegenspreken. In het bestuur houden we elkaar in ieder geval scherp en we proberen zoveel mogelijk zaken te laten checken.”