Nieuwe coalitie Helmond: GroenLinks, SP, VVD, D66 en Lokaal Sterk

Als de formatie slaagt, verdwijnt het CDA voor het eerst sinds decennia uit het stadsbestuur. De partij maakt plaats voor nieuwkomers D66 en Lokaal Sterk.

De keuze voor deze combinatie van partijen is volgens huidig wethouder namens GroenLinks Paul Smeulders ingegeven door de wens om een 'progressievere koers' te varen. „De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing gaf een duidelijk signaal. De kiezers willen verandering doorzetten. Wij denken dat we dat beter met D66 en Lokaal Sterk kunnen bereiken dan met het CDA.”

Quote Geen kwaad woord over het CDA. Paul Smeulders

De keus om Lokaal Sterk uit te nodigen is opvallend: de partij verloor drie van de zes zetels. Volgens Smeulders vroegen politieke partijen met nadruk om een lokale fractie op te nemen in het stadsbestuur. „Lokaal Sterk is een stabiele, constructieve partij gebleken de afgelopen vier jaar,” aldus Smeulders.

Wethouders

Over nieuwe wethouders is nog niets bekend. Wel geeft Smeulders aan dat met de gewenste coalitie de kans op het terugkeren van zittende wethouders het grootst is. „En daarmee op bestuurlijke continuïteit.”

Ook is de kans groot dat Helmond zes fulltime bestuurders krijgt. Nu kent Helmond ook zes wethouders, maar het merendeel werkt parttime. Doorvertaald naar de uitslag, zou dit neerkomen op twee wethouders van GroenLinks en één voor elk van de andere vier partijen.

De beoogde coalitie telt 22 van de 37 zetels in de gemeenteraad en vormt daarmee een ruime meerderheid. Het voortzetten van de bestaande coalitie was een 'reële' optie, aldus Smeulders. Dat vonden ook CDA, VVD en SP, zo staat te lezen in het verslag van de verkenningsgesprekken. De SP en VVD noemden daarnaast de nu gekozen optie ook een goed idee. Smeulders benadrukt dat hij vier jaar 'goed heeft samengewerkt met het CDA'. „Geen kwaad woord over het CDA.”

De verkenningsgesprekken zijn gevoerd op vrijdag en woensdag. Op beide dagen sprak Smeulders, samen met GroenLinks-lijsttrekker Antoinette Maas met alle partijen.