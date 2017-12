Nieuwe eigenaar De Warande in Helmond

HELMOND - Parkpaviljoen De Warande in Helmond is verkocht en wordt in april 2018 grondig verbouwd. Wat de nieuwe eigenaren voor plannen hebben met het restaurant in het stadswandelpark is vooralsnog onduidelijk.

Na het paasweekeinde in 2018 sluit De Warande de deuren, om vermoedelijk pas enkele weken of maanden later weer open te gaan. Eugenie van Thiel en haar partner Gert-Jan Toonders zijn de nieuwe eigenaren. En zij houden de kaarten liefst nog even tegen de borst. ,,We willen voorlopig nog geheim houden wat we met het paviljoen van plan zijn", legt Van Thiel uit, die in het nieuwe jaar pas iets over het nieuwe concept of de naam kwijt wil. ,,Wanneer we openen, is nog onduidelijk. Dat hangt helemaal van de verbouwing af."

Einde van het tijdperk?

Dat er in de nieuwe zaak een belangrijke rol is weggelegd voor Toonders lijkt duidelijk. Hij is chef-kok en werkte eerder onder meer bij restaurant Raymaert in Helmond. Die zaak werd afgelopen juni verkocht. Inmiddels heeft restaurant Nastrium daar zijn intrek genomen.

De Warande wordt nog tot begin april gerund door horeca-ondernemer Paul van Thiel, die de zaak op zijn beurt in 2010 overnam. Het toenmalige etablissement Parken werd zeven jaar geleden omgetoverd tot het huidige parkpaviljoen. De Warande heeft op dit moment een grote eetzaal, dito terras en mogelijkheden om er te trouwen of te vergaderen.

,,Het einde van het tijdperk? Ik sta er vrij nuchter in. Ik ben me aan het herpositioneren nu", zegt Paul van Thiel, die een achterneef is van de nieuwe eigenaresse.