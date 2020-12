Nieuwe huizen op plek ‘probleemcafetaria’ De Boemerang in Helmond-West

Het witte gebouw aan de 3e Haagstraat in Helmond-West is een beetje een vreemde eend in de bijt. De baklucht in het cafetaria waarvan de laatste uitbaters werden geplaagd door treiterende, dreigende en vernielzuchtige probleemjongeren is later verdreven door de geur van verf en lijm. Maar sinds een paar jaar geleden ook de ontmoetings- en activiteitenruimte voor kinderen uit de wijk - het T-Lab - opgedoekt is, ligt het pand er enigszins triest bij.

Strategische aankoop

Sinds eind 2011 is het gebouw in handen van de gemeente Helmond. Die nam het toen voor 310.000 euro over en noemde het een strategische aankoop. Het stadsbestuur had er nog geen concrete plannen voor, maar dacht zeker later iets te kunnen doen met het gebouw en de grond.

Bij een bezoek van de burgemeester en wethouders aan de wijk begin dit jaar werd gesproken over het slopen van de oude Boemerang. Nog dit jaar zou het pand tegen de vlakte gaan, werd daar gezegd. Dat gaat er niet van komen. Maar de gemeente is momenteel wel serieus aan het nadenken over een nieuwe invulling van de locatie. Woningcorporatie WoCom is gevraagd mee te denken over de bouw van sociale huurappartementen op het perceel.

Sloop of renovatie

De gesprekken verkeren nog in een pril stadium. Sloop of renovatie, hoeveel woningen er kunnen komen, hoe hoog het gebouw wordt en hoe het er uit gaat zien; het zijn allemaal vragen waar nu over nagedacht wordt. Als WoCom en de gemeente overeenstemming kunnen bereiken over de invulling van de locatie, zullen eerst de wijkbewoners worden geïnformeerd.