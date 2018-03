Nieuwe ingang en foyer Speelhuis Helmond: je bent binnen én buiten

Koffiedrinken en koersballen in Helmond-Oost

17:18 HELMOND - In de discussieruimte van wijkhuis De Lier in Helmond-Oost ligt een groen tapijt met witte belijning. Koersbal is meteen populair tijdens de eerste ‘koffieochtend’. Organisator Frans van Eijk is tevreden. Want wie niet beter weet, zou denken dat de aanwezige senioren elkaar al jaren kennen.