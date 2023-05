Nieuwe laatste rustplaats voor vader Penninx inzet van conflict: Laarbeek wil niet in familiekwestie treden

De staf van PSV gaat in de zomer op de schop: ook Fred Rutten vertrekt

Naast André Ooijer vertrekt ook Fred Rutten aan het einde van dit seizoen als assistent-trainer bij PSV. Dat liet Marcel Brands woensdag weten. Zondag neemt de ervaren oefenmeester nog wel de taken van de opgestapte Ruud van Nistelrooij over in de competitiewedstrijd tegen AZ.