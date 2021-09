Nieuwe lik verf voor Kraanbaan van Slits

Quote We hebben alles compleet met de hand geschuurd en geverfd, we hebben er heel veel werk aan gehad Roel Verdonschot, Verdonschot Quality HELMOND - Drie weken lang zijn ze er druk mee geweest. Nu is het alweer de laatste dag dat de schilders aan het werk zijn aan de Kraanbaan van Slits aan de Kanaaldijk Zuidoost in Helmond, vlakbij de Cacaofabriek.

Met vele verfblikken bruinrood, ofwel RAL 3011, hebben ze ervoor gezorgd dat het industrieel erfgoed er weer spic en span bijstaat. ,,We hebben alles compleet met de hand geschuurd en geverfd, we hebben er heel veel werk aan gehad", zegt Roel Verdonschot van schildersbedrijf Verdonschot Quality in Helmond. Hij verwacht er nog tot aan het begin van de avond mee bezig te zijn. Dan resteert alleen nog het werk aan de betonpalen. ,,Die krijgen een donkere kleur.”

Een unieke klus was het wel. De kraanbaan is in Nederland de enige in zijn soort en bestaat uit een baan en een machinistenhuis. De transportinstallatie uit 1928 werd gebruikt om schepen te laden en te lossen die steenkolen, zand en grint vervoerden. De kraanbaan bleef als enige over van de vele verschillende mechanische transportinrichtingen die tussen 1920 en 1960 langs het kanaal stonden.

Op enig moment dreigde sloop, maar na protest vanuit onder meer de monumentenhoek nam de gemeente de kraan over van transportbedrijf Slits voor restauratie. De herstelwerkzaamheden vonden plaats in 2013. Hij werd opgeknapt bij Van de Weert Machinefabriek in Helmond en ROC-leerlingen hielpen daar aan mee.