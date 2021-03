Nieuwe pannakooi in Helmond: voetbalconstructie staat steeds op andere plek in de stad

‘Lotus’: het pakkende levensver­haal van sterrenkok Jermain de Rozario in boekvorm

19 maart HELMOND - Van vuilnisman tot sterrenkok. Van drugsgebruiker met schulden tot veeleisende chef. Het levensverhaal van Helmonder Jermain de Rozario is opgetekend in Lotus. Vanaf eind april is het boek verkrijgbaar.