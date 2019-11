Nieuwe park in hartje Helmond kent nu nog kaal beton, straks een rotspartij in de Aa

Noodkreet: veel meer jongeren­wer­kers nodig

6:01 EINDHOVEN - Het jongerenwerk in Nederland kan nauwelijks voorkomen dat kinderen afglijden naar de criminaliteit. Daarvoor is het aantal jongerenwerkers vele malen te klein. Dat schrijft Sociaal Werk Nederland namens vijfhonderd aangesloten instanties vandaag in een brief aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.