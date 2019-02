Nieuwe talkshow Zondagse Soep in Helmond smaakt naar meer

videoHELMOND - Misschien was het maar goed dat PVV’er Dion Graus had afgezegd voor de eerste Zondagse Soep . Die conclusie trok bedenker en presentator Arnold Otten na afloop van de nieuwe Helmondse talkshow. Ook zonder de Limburgse dierenvriend liep het programma uit. Niet veel, maar toch.

In de popzaal van de Cacaofabriek diende saxofoon-contrabasduo LeJazz uit Aarle-Rixtel als tijdbewaker. Dat bleek direct bij de eerste gast: Charles Groenhuijsen. De journalist, publicist en (tegenwoordig) theatermaker gaf zijn visie op de toestand in Amerika en Nederland. Moraal: het kan geen kwaad om wat optimistischer naar dingen te kijken, zeker in ons land. De ongeveer honderd aanwezigen hingen aan Groenhuijsens lippen. Toen hij zijn laatste zin had uitgesproken, was de muziek al flink aangezwollen.

Keukentafel

Otten bedacht Zondagse Soep na het verdwijnen van Tok of the Town. Want Helmond verdient een talkshow, vindt de tekstschrijver en voormalig radiomaker. De opzet is behoorlijk anders. Werd bij ‘Tok’ steeds over één onderwerp gesproken, Zondagse Soep is gevarieerder. Otten wil verhalen - vooral Helmondse - met diepgang én snelheid. Setting: een laag podium met een grote, ronde keukentafel, compleet met rood-wit geblokt kleed en soeppan.

Na een net verstaanbare gesproken column van Wouter de Vree (zijn microfoontje stond uit) was het tijd voor Tahné Kleijn. De kersverse stadskunstenaar vertelde aan de hand van foto’s over haar bijzondere familiegeschiedenis, waarin de Tweede Wereldoorlog een voorname rol speelt. Uiteraard ging het ook over haar projecten. Nieuw: Kleijn (28) gaat samen met zorgblogger en Helmonder van het Jaar Tommie Niessen (bijna 28) met foto’s en filmpjes belichten hoe ouderen waren op hun 28ste.

Spiegel

Ook de jeugd was present. Vier scholieren discussieerden op het hoofdpodium over (1) klimaatverandering en (2) de Amerikaanse president Donald Trump. Ze zorgden meer dan eens voor een spreekwoordelijke spiegel en een letterlijke lach.

De laatste gast was wethouder Harrie van Dijk. Die werd behoorlijk scherp bevraagd door Otten. Over het plan voor een nieuw, tientallen miljoenen kostend stadhuis. Over de financiële risico’s rond Sport- en Beleefcampus De Braak. En over het gegeven dat tijdens de eerste twee gemeenteraadsvergaderingen van 2019 alleen het gedoe rond het Drakenbootfestival voor enige reuring zorgde.

Van Dijk bekeek het allemaal graag positief, Otten kwam aan zijn laatste vraag niet meer toe (LeJazz zat hem dwars) en Charles Groenhuijsen zong nog twee liedjes uit zijn theatervoorstelling. En toen, na iets meer dan anderhalf uur, was er soep. Ook die viel in de smaak.