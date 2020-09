Nieuwe vleermuizenpaal geplaatst achter Helmonds Stadskantoor

Geld van Ollongren helpt bouw in Helmond en Eindhoven versnellen

10 september EINDHOVEN - 19 miljoen euro krijgen de gemeenten Eindhoven en Helmond van het rijk om drie projecten met 2500 woningen mogelijk te maken en te versnellen. Daardoor kunnen onder meer al in 2021 woningen gebouwd worden aan de Castilliëlaan en de Vonderweg in Eindhoven en in centrum-noord in Helmond.