Nieuwe voorzitter raad van bestuur Zorgboog: 'Ik ben erg van het samen'

Juf Marij uit Helmond 40 jaar in het onderwijs

10 augustus HELMOND - Als een juf of meester veertig jaar in het onderwijs zit, dan zijn er veel collega’s en nog veel meer leerlingen die weten te vertellen wat zo iemand bijzonder maakt. Een partner kan dat ook. Correspondent Stiphout, André Hendriks, schreef het - op verzoek van de directeur van basisschool de Westwijzer in Helmond - op over zijn Marij, die 18 augustus jubileert.