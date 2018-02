Nieuwe wielerronde voor jeugd in Brouwhuis

HELMOND - In de Helmondse wijk Brouwhuis verrijden op 22 april jonge renners een nieuwe wielerwedstrijd. Fietsclub R&TC Buitenlust houdt die dag de Jeugdwielerronde Brouwhuis. Op Tweede Pinksterdag (21 mei) vindt ook een nieuw criterium voor de jeugd plaats in Someren.

De nieuwe wedstrijd in Helmond is een voortzetting van de bestaande Grote Prijs Cor Vriens. Dat was tot vorig jaar een jeugdwedstrijd met drie onderdelen op het eigen parcours van Buitenlust. Omdat de animo daarvoor afnam, kiest de club voor een nieuwe wedstrijd in de vorm van een heuse wielerronde.

Een onderdeel

„De dag duurde best lang, vanwege de verschillende onderdelen,” vertelt Joop Engelen van Buitenlust. „We hebben deelnemers uit alle windstreken, die willen op tijd naar huis. Daarom houden we nu een wedstrijd met één onderdeel.”

Het parcours op 22 april loopt in een soort achtvorm via onder meer de Brouwhuissedijk, Eechofstraat, Peeleik en Trambaan. De ronde is bedoeld voor jongens en meiden van acht tot veertien jaar. Zij rijden in zeven categorieën over afstanden van zes tot dertig kilometer.

Daarnaast is er een 'dikkebandenrace' voor schoolkinderen, aldus Engelen. „Die mogen met hun gewone fiets het parcours op. We willen dat kinderen laagdrempelig meemaken hoe leuk fietsen is.”

Jeugdwielerronde

In Someren houdt Buitenluist op Tweede Pinksterdag een vergelijkbare jeugdwielerronde. Vroeger geleden organiseerde TSC Solo uit Lierop deze wedstrijd. Na jaren afwezigheid neemt Buitenlust de klus weer op. „In samenwerking met Solo,” zegt Engelen.