Nieuwe winkel in centrum Helmond: Mawema. En Kruidvat verbouwt.

Helmonder Willem Vogels blaast Schlager­fes­ti­val nieuw leven in: op 14 december in Eindhoven

18:11 HELMOND/EINDHOVEN - Ich bin wie du, Rosamunde, Santa Maria. Schlagers die ook in Nederland grote hits werden. Voor de liefhebbers van het Duitse lied was het Schlagerfestival in Kerkrade een jaarlijks hoogtepunt. Willem Vogels (56) wil die tijden doen herleven. De Helmondse beroepsmuzikant/tekstschrijver heeft de rechten van dit festival overgenomen. Op zaterdag 14 december treden Duitse artiesten op in het dan nog geopende Beursgebouw.