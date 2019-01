NK veldrijden Jeugd in Helmond: met het parcours weet je het nooit

Politieau­to vernield door zwaar vuurwerk in Helmond terwijl agenten vrouw (23) arresteren in woning

25 januari HELMOND - Een onopvallende auto van de politie is donderdagavond met vuurwerk vernield in de Sjef van Schaijkstraat in Helmond. Dat gebeurde terwijl agenten in een woning waren om daar een 23-jarige vrouw aan te houden.