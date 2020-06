NL-Alert uitgegaan voor zeer grote brand bij voedselopslag van Huijbregts Foodgroep in Helmond

VIDEOHELMOND - De brandweer is donderdagavond met meerdere eenheden uitgerukt voor een uitslaande brand in een loods van Huijbregts Foodgroep in de Vossenbeemd in Helmond. Het vuur woedt in een voedselopslagplaats. Voor omwonenden is een NL-Alert uitgegaan.