Nog 199 bomen te gaan in Helmond

Helmond wil meer bomen, meer groen en minder bestrating. De gemeente trekt er een kwart miljoen euro voor uit om tweehonderd extra bomen te planten in verschillende wijken van de stad. In de Welpenstraat hadden ze gisteren de primeur. Het plein gaat op de schop, nieuwe bomen en andere planten komen ervoor terug.

De bewoners zijn blij met de veranderingen, maar houden een vinger aan de pols. De afname van hondendrollen staat in de Welpenstraat namelijk hoog op de agenda. ,,We hopen dat alles straks ook netjes blíjft. We willen hier een sober hondentoilet", verduidelijkt Ton van Eijk (64) namens de buurtvereniging. ,,Met al dat extra groen wordt het verleidelijker om hier je hond uit te laten."

Vergeethoekje

Hoewel eventuele poepproblematiek op de loer ligt, was de meerderheid van de buurt vóór de aanplant van nieuwe bomen. ,,We zitten hier toch een beetje in het vergeethoekje", zegt Van Eijk. ,,Toen het Weverspark werd aangelegd, hebben we aan de bel getrokken. En wij dan? Het zag er hier best slecht uit." Wethouders kwamen langs, plannen werden gemaakt. Het plein zou worden aangepakt.

Volledig scherm De bloesemboom in de Welpenstraat; nog 199 te gaan © FotoMeulenhof

En dus was de buurt in de binnenstad als eerste aan de beurt bij de verdeling van de extra bomen. Dorothé van Boven, hondje op de arm, staat voor haar woning in de Welpenstraat. ,,Ik ben hier wel blij mee. Al geldt dat voor sommigen niet. Zij zijn niet blij met een extra strook gras", vertelt de vijftiger. ,,Het moet geen uitlaatveld worden voor honden. Maar de mensen die de hondenpoep niet opruimen, wonen juist verderop."

Kabels en leidingen

Op een speciaal ingerichte website kunnen nu ook andere buurten of inwoners zich melden voor nieuwe bomen. Belangrijk: er moet wel de ruimte zijn om ze duurzaam te kunnen aanplanten. Kabels en leidingen kunnen de boel namelijk bemoeilijken. Volgens de gemeente hebben zich nu al meer dan vijftig mensen zich gemeld.