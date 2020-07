Nog dit jaar groot onderhoud aan Sluis Helmond

BROUWHUIS - Rijkswaterstaat start in oktober van dit jaar met groot onderhoud aan de sluizen in Helmond en Schijndel. Dat is een jaar eerder dan oorspronkelijk de bedoeling was. De sluizen zullen wekenlang gestremd zijn voor de scheepvaart.

Het gaat om werkzaamheden aan sluis Helmond bij Brouwhuis, die in de omleiding ligt van de Zuid-Willemsvaart. Voor het eerst in ruim 25 jaar wordt er grondig onderhoud gepleegd aan de waterkering.

Volgens Rijkswaterstaat, dat oorspronkelijk in 2021 aan de slag wilde, is het van belang dat de reparatie naar voren wordt geschoven. Tijdens een inspectie werd duidelijk dat er sprake is van serieuze slijtage aan de draaipunten van de sluis. Die zullen worden vernieuwd of gereviseerd. Ook zal het houtwerk van de sluisdeuren worden vervangen.

Combineren

Rijkswaterstaat voert eventueel ook betonreparaties uit aan de constructie. ,,Door de nu noodzakelijke reparatie van de draaipunten te combineren met de andere al geplande werkzaamheden, voorkomen we dat de sluizen de komende jaren voor alle werkzaamheden afzonderlijk gestremd worden”, zo schrijft het agentschap.

Volledig scherm De vervroegde werkzaamheden aan de sluis bij Brouwhuis betekent dat het binnenvaartverkeer ongeveer zes weken gestremd zal zijn. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Als gevolg van het grote onderhoud zal de scheepvaart in totaal zo'n zes weken gestremd zijn. Eerst in november en december, daarna in april en mei van het volgende jaar. BLN-Schuttervaer, de brancheorganisatie van de binnenvaart, voorziet echter geen problemen. ,,Er is overleg geweest met de verladers. Vaak hebben zij een aansturende rol als het om de logistieke planning gaat”, zegt Nico Evens, regiocoördinator van BLN. ,,Veel verschil zal het naar voren halen van het onderhoud niet uitmaken.”

Vervangen

De sluizen acht en negen, ook in de Zuid-Willemsvaart, worden door de gemeente Helmond compleet vervangen. Dat proces liep al twee keer vertraging op; de verwachting is nu dat er in de loop van dit jaar wordt gestart met de bouw. Die investering gaat zo'n veertien miljoen euro kosten. Het is de bedoeling dat de nieuwe sluizen eind 2021 gereed zijn.