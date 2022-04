Nog geen geld voor de slimme wijk: het blijft spannend voor Helmond

OM: Ook Helmondse vrouw betrokken bij gevonden partij wapens in Eindhoven

DEN BOSCH - Bij de ‘zeldzaam grote partij wapens’ die de politie vorige zomer in een Eindhovense garagebox vond, is ook de vrouw van een eerder veroordeelde wapenhandelaar uit Helmond betrokken. Op één van de wapens is dna van haar gevonden. De vrouw is nog vrij, maar zal zeker worden vervolgd. Haar man kreeg in 2020 vier jaar cel voor wapenhandel.

13 april