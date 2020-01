Nog geen nieuwe deal CZ en Elkerliek ziekenhuis, maar zorg in Helmond en Deurne gewoon vergoed

Het Elkerliek is lang niet het enige ziekenhuis waarmee CZ nog onderhandelt over vergoedingen voor niet-acute zorg. Ook met het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch is er nog geen deal. En dit geldt voor nog 16 van de 72 ziekenhuizen in Nederland. Het totaal van 18 is aanmerkelijk hoger dan bij de drie andere grote zorgverzekeraars; VGZ, Zilveren Kruis en Menzis praten nog met een handjevol ziekenhuizen. Zij hebben allemaal al wel een akkoord met het Elkerliek.