Nog heel even wachten op het gras en dan is het Geukerspark écht groen

Wethouder in Helmond reageert op plannen voor De Braak: ‘Raad hoefde niet geïnfor­meerd te worden’

8 juni HELMOND - Wethouder Harrie van Dijk vindt niet dat hij de gemeenteraad had moeten informeren over de ambitieuze plannen van het consortium dat de De Braak wilde ontwikkelen. ,,Er is nooit een concrete bieding geweest. En als je elk plan moet delen, dan blijf je bezig.”