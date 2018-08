Nog meer scepsis over Nefit-ketels na conclusies van onderzoekers uit Helmond

Uit een brief die door de NVWA aan minister Bruno Bruins (Medische Zorg) is gestuurd blijkt dat er twijfels bestaan over de effectiviteit van de aanpassingen die door Nefit worden gedaan aan de serie ketels die tussen 2006 en 2009 werden geproduceerd. Ook is er scepsis over het tempo waarin de problemen worden aangepakt. De afgelopen maanden is het onderzoek van de Helmondse onderzoekers Peter Coppes en Piet Maas tegen het licht gehouden.