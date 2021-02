Nog steeds onduidelijkheid over wankele sierschoorstenen Brandevoort, maar ‘geen acuut valgevaar’

video Grote bonte specht kers op de taart tijdens vogeltel­ling in Helmond

30 januari HELMOND - Het is zaterdagochtend een komen en gaan van vogels in de tuin van Marjo Frantzen. Zorgvuldig houdt de inwoonster van Stiphout bij welke soorten in haar tuin hun buikje voleten: dit weekend is er weer de Nationale Tuinvogeltelling en Frantzen telt mee.