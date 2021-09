‘Nog te vaak taboe op mantelzorgen’

Zij wil het onderwerp uit de taboesfeer halen. ,,Een eerste stap is het onderwerp bespreekbaar maken. Voor veel mantelzorgers is dat moeilijk”, aldus de uit Asten afkomstige De Haart. ,,Want zij denken dan vaak dat ze niet meer als flexibel gezien worden. Werkgevers daarentegen staan niet te springen om iedereen kort of langdurig zorgverlof te verlenen. Door begrip voor elkaar te creëren valt vaak al een last van de schouders.”