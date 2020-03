Noodhulp voor ondernemers: al ruim 400 aanmeldingen uit Helmond en omgeving

Er wordt hard gewerkt, maar de situatie in de ziekenhui­zen in Zuid­oost-Bra­bant is nog altijd onder controle

23 maart De situatie in de ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant was maandag opnieuw onder controle. Nog altijd worden nieuwe coronapatiënten opgenomen, maar het verplaatsen van patiënten verlicht de druk op de afdelingen en op de ic’s.