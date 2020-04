Noodkreet Bavaria aan politiek Den Haag

Doordat alle horeca van het kabinet dicht moest, zijn de bieractiviteiten van het concern min of meer stilgevallen. Swinkels wil voor dat bedrijfsonderdeel aanspraak maken op de tijdelijke loonkostensubsidie van maximaal negentig procent van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die regeling is echter niet gericht op bedrijfsonderdelen, maar op concernniveau, waardoor het moeilijk is voor de brouwer uit Lieshout om de subsidie te krijgen.

Continuïteit

Minister Koolmees beloofde de Tweede Kamer deze week nog dat hij gaat kijken of ook werkmaatschappijen van een concern in aanmerking kunnen komen voor de loonkostensubsidie. Swinkels is bang dat deze oplossing mogelijk te eng en onduidelijk wordt. Hij vraagt de Tweede Kamer daarom om de regeling verder uit te breiden naar bedrijfsonderdelen. ,,Deze toevoeging is belangrijk voor het behoud van werkgelegenheid en voor de continuïteit van ons 300-jarig familiebedrijf”, schrijft Swinkels aan de Tweede Kamer.