Normaal hebben ze er geen geld voor, nu kunnen Helmondse minima dankzij ondernemers aanschuiven bij een diner

Kalmthout/Deurne Klas uit Deurne wint wedstrijd en beleeft bijzonder bezoek in het Suske en Wiske Museum

De leerlingen van klas 4A van basisschool Andromeda in Deurne gingen donderdag gratis op bezoek in het Suske en Wiske Museum in Kalmthout. Ze mochten striptekenaar Luc Morjaeu en stripscenarist Peter Van Gucht ontmoeten. De klas had een wedstrijd gewonnen naar aanleiding van het 25-jarig jubileum van het museum.

18:51