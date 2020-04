Normaal zijn ze makelaar, toneelmeester en journalist, maar nu werken ze in de zorg

HELMOND/EINDHOVEN - Ongeveer 20.000 mensen hebben zich - na de oproep van oud-minister Bruno Bruins - de afgelopen weken aangemeld om (tijdelijk) terug de zorg in te gaan. Onder hen ook velen met een opmerkelijk beroep, zoals toneelmeester, journalist of kunstmakelaar.

Vooropgesteld: nog lang niet iedereen is meteen aan de slag. ,,We zijn nu bezig om telefonisch aanvullende gegevens van mensen op te vragen, zodat we matches kunnen maken", legt een woordvoerder van NU'91, vakbond voor mensen in de zorg uit. ,,Vorige week hebben we 6500 personen gesproken, 800 mensen zijn voorgesteld aan zorgorganisaties en 200 ingezet. Dat aantal zal de afgelopen week hoger zijn geworden, maar die cijfers hebben we nu nog niet.”

De uitdaging is om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. ,,In het algemeen zie je dat er in Brabant veel vraag is. Ook de vraag naar ic-verpleegkundigen is groot, maar niet iedereen is daar geschikt voor. Die mensen waren vóór de coronacrisis al heel schaars. Het gaat om een heel gespecialiseerd beroep, waarvoor extra opleiding nodig is. Het is technisch ingewikkeld. Maar het vergt ook emotioneel wat van mensen, het werk speelt zich af op de grens tussen leven en dood.”

De woordvoerder ziet nu vaak dat het huidige ziekenhuispersoneel dat het meest gekwalificeerd is voor het werk zich laat omscholen tot ic- en corona-verpleegkundige. ,,Zo komen ook aan de onderkant weer functies vrij, zoals voor de begeleiding van patiënten.”

Indra Bakermans (42) werd ruim twee jaar geleden makelaar in luxe kunstgoederen. Daarvoor werkte ze vijftien jaar als ic-verpleegkundige in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Ze is terug op haar plek.

Volledig scherm Indra Bakermans voor een kunstwerk van Bram Bogart in het Catharina Ziekenhuis. ,,Toen ik de eerste beelden op televisie zag wist ik meteen: ik moet weer helpen." © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

,,Ik ben van Budel naar Den Bosch verhuisd. Ik had voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis kunnen kiezen, maar mijn hart ligt nog altijd bij het ‘Cathrien’. Ik ben uit het vak gestapt om meer aandacht te kunnen besteden aan mijn privéleven; onregelmatige diensten vergen veel van je. Maar toen ik de eerste beelden op televisie zag wist ik meteen: ik moet weer helpen. Omdat ik nog maar kort weg was, was mijn kennis nog aanwezig en kon ik snel beginnen.”

,,Het is nu veel heftiger dan toen. Wat ik vroeger in een maand meemaakte komt nu voorbij in een dag. De druk is enorm groot. Dat maakt veel indruk op mij. Ik heb gelukkig een lieve partner die goed voor mij zorgt, zodat ik me volledig op mijn werk kan storten.”

Rob van Nieuw Amerongen (51) uit Helmond is 26 jaar geleden gestopt met zijn werk als psychiatrisch verpleegkundige. Via omwegen werd hij elf jaar geleden toneelmeester in het Parktheater in Eindhoven, nu is hij - met toestemming van werkgever- tijdelijk aan de slag als vrijwilliger intern patiëntenvervoer in het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond.

Volledig scherm Rob van Nieuw Amerongen uit Helmond is normaal toneelmeester bij het Parktheater. Omdat het werk stilligt, is hij nu tijdelijk vrijwilliger bij het interne patiëntenvervoer bij het Elkerliek Ziekenhuis. © Sem Wijnhoven/DCI Media

,,Een paar weken geleden gingen het Parktheater helemaal dicht. Voor het personeel in de kaartverkoop, programmering of de communicatie is er nog wel wat te doen, maar voor mij als toneelmeester ligt het werk volledig stil. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en me bij het Elkerliek gemeld: als je me nodig hebt, zet me dan maar in. Het is heel lang geleden dat ik als verpleger werkte, dus ik werk niet aan het bed. Veel van de vrijwilligers hebben de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en zijn vanwege het coronavirus gestopt, dus nu vul ik hun plek op. Het patiëntenvervoer brengt bijvoorbeeld mevrouw A op afdeling 3c naar de röntgenafdeling of haalt medicijnen op uit de apotheek.”

Femke van der Palen (33) uit Heeze is journalist, maar werkt 8 uur per week in ‘leefstijlwoningen’ op het Glorieuxpark aan de Geldropseweg in Eindhoven. Als daar een of meerdere bewoners besmet raken, is ze bereid daar meer uren te werken. Daarvoor levert ze weer uren in bij haar huidige werkgever, NU ‘91.

Volledig scherm Femke van der Palen werkt al parttime in de zorg, maar is bereid meer uren te werken als het virus in bij 'haar' leefstijlwoningen toeslaat. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media