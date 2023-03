Nu gaan bouwen en nog dit jaar wonen in veertig appartementen aan Lindberghplein in Helmond-oost

Meer agressie in het ziekenhuis, vooral op Spoedeisen­de Hulp

EINDHOVEN - Ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant zien het aantal meldingen van schelden of zelfs fysiek geweld tegen hun personeel toenemen. Bij het Catharina Ziekenhuis werd vorig jaar gemiddeld twee keer per dag een beveiliger erbij gehaald.