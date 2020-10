Nu ook laatste verwijzing naar chemiebuizen geschrapt: Helmond past plan aan

HELMOND - Bewoners van de Kaldersedijk in Helmond-Brandevoort kunnen wéér iets rustiger slapen. De optie van transportbuizen voor gevaarlijke stoffen vlak langs hun huizen is nu ook geschrapt uit het bestemmingsplan.

Het veelbesproken buisleidingentracé zorgde de voorbije jaren voor de nodige onrust, in Helmond en in andere plaatsen langs de route tussen Laarbeek en Echt/Susteren. Op een aantal plekken, onder meer in Stiphout en Brandevoort, zouden de ondergrondse buizen voor brandbare vloeistoffen en de licht ontvlambare gassen ethyleenoxide (ook giftig) en propeen erg dicht bij huizen komen. Zo ook aan de Kaldersedijk, een landelijk stukje Brandevoort vlakbij het Eindhovens Kanaal. Min of meer per ongeluk kwam de mogelijke ruimtelijke invulling jaren geleden in het bestemmingsplan terecht.

Talrijke veiligheidsknelpunten

Volgens de chemische industrie in Limburg en de Rotterdamse haven was het tracé tussen Laarbeek en Echt/Susteren noodzakelijk. Burgers, gemeenten en de provincie Noord-Brabant bestreden dat. Zij wezen onder meer op een al vastgesteld tracé via Venlo en de talrijke veiligheidsknelpunten langs de kortere route, vooral ter hoogte van Helmond. Na een motie van het CDA, D66 en GroenLinks stemde een ruime meerderheid in de Tweede Kamer in mei 2019 tegen het buizentracé langs Helmond. De route werd daarna geschrapt uit de verschillende plannen van het Rijk.

Steeds meer woningen langs Kaldersedijk

Het schrappen van het tracé uit het bestemmingsplan voor de Kaldersedijk is volgens de Helmondse wethouder Gaby van den Waardenburg (D66) daarom in feite een formaliteit. „We halen deze passage er nu uit zodat niemand zich meer afvraagt waarom die er eigenlijk in staat.” Met de aanpassing van het bestemmingsplan wordt meteen een nieuwe woonlocatie officieel: Kaldersedijk 4. Ook aan de andere kant van de weg komen op termijn woningen.