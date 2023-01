Nu valt dan toch het doek bij Gaudeamus: Helmondse toneelclub stopt na 69 jaar

Plannen in de maak: Gel­drop-Mier­lo-win­kels, Gel­drop-Mier­lo-promotour en Gel­drop-Mier­lo-pos­ters in bushokjes

GELDROP-MIERLO - In de Geldrop-Mierlo-winkels zijn T-shirts te koop waarop te lezen valt hoe trots de Geldroppenaar of Mierlonaar is op zijn of haar dorp. Met streekproducten zoals Peijnenburgse koek en de Mierlose kers-kroket.

