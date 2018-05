Nu wachtten fans Rob de Nijs niet voor niets in Vlierden

Ze moet een jaar of zeven zijn geweest toen ze voor het eerst 'Het is zomer' hoorde. Moeder Ilona draaide de elpee's van Rob de Nijs grijs en dus was de hit van de Nederlandstalige zanger uit 1977 ook vaak te horen in de Deurnese huis waar Daniela Trovatello (48) in opgroeide. Het liedje maakte indruk op de kleine Daniela en het Rob de Nijs-virus ging dus over van moeder op dochter.

Uiteraard is Trovatello ook donderdagavond van de partij wanneer De Nijs een optreden geeft in Zaal Thijssen in Vlierden. Een mooi moment voor haar om nog eens te mijmeren. ,,Het is jeugdsentiment. Ik groeide op met die muziek. Malle Babbe, Dag Zuster Ursula. Ik hoorde al die platen ook later tijdens het stappen.'' Ze waren toen al jaren eerder uitgebracht. ,,Kennelijk kreeg Rob de Nijs hier later pas voeten aan de grond. Mijn moeder komt uit Den Haag en zij luisterde al veel eerder naar Rob de Nijs en ook André Hazes.''

Of Vlierden en omstreken daadwerkelijk achter muzikale trends aanhobbelen is op grond van één avond moeilijk te zeggen, maar feit is dat De Nijs er een schare fans heeft. Zo'n vijfhonderd bezoekers trekt het optreden. Onder hen ook de zusjes Lieke (19) en Lara (17) Wiegers uit Deurne. Ze zijn met hun moeder Jolanda naar Zaal Thijssen gekomen. Ook bij de familie Wiegers blijkt weer, de liefde voor de muziek van De Nijs wordt met de paplepel ingegoten. Lieke: ,,En ook mijn moeder leerde de liedjes kennen via haar ouders.''

De zusjes Wiegers zijn duidelijk te jong om Rob de Nijs nog als jonge god op de bühne gezien te hebben. 75 is de zanger inmiddels, maar onverminderd actief. Afgelopen najaar bracht hij nog een album uit, Niet voor het laatst. Dat zal ook wel gelden voor op het podium staan. Nog altijd weet De Nijs zijn fans te raken met ingetogen liedjes en nog altijd deinzen op de eerste rijen tientallen smartphones ritmisch mee.