Nutsz uit Helmond strekt zich steeds verder uit

HELMOND - Theaterkoor Nutsz uit Helmond is in tien jaar tijd in alle opzichten gegroeid. "Onze barbecue is voor íedereen die iets voor ons doet."

Het begon met alleen volwassenen. Na een paar jaar konden ook kinderen terecht bij Theaterkoor Nutsz. Het Helmondse gezelschap is inmiddels uitgegroeid tot een club met zeventig actieve leden, onder wie bijna vijftig kinderen, en dertig man achter de schermen. Nutsz heeft bij het tienjarig bestaan dan ook echt iets te vieren. Vandaar de jubileumshow 10 to Celebrate!, begin maart vier keer in Theater Speelhuis.

Nutsz is 'het koor dat beweegt'; er wordt niet enkel gezongen, maar ook gedanst en gespeeld. Het koor startte begin 2008 met zangcoach Danny Mikesz en choreograaf Marscha de Haan. Later kwamen er nog twee professionals bij: regisseur Marvin Verheijden en repetitor Marijke Castelijns. De aantrekkingskracht van Nutsz nam toe; het theaterkoor werd steeds bekender. Mikesz: "De laatste jaren hebben we zelfs mensen uit Eindhoven erbij gekregen."

Sfeer

Naast nieuwe leden verwelkomde Nutsz ook steeds meer sympathisanten. "We krijgen niet zozeer geld, maar veel mensen bieden hun diensten aan", zegt Mikesz. Het zal voor een belangrijk deel te maken hebben met de sfeer bij Nutsz, denkt ze. "We werken hard en zijn kritisch, maar we zorgen er ook voor dat we een hechte groep blijven. Ieder jaar houden we een barbecue. Die is voor íedereen die iets voor ons doet. We zijn zuinig op onze mensen."

Volledig scherm Links een beeld uit een eerdere voorstelling van Nutsz. © Foto Peet Helmond

Sinds dit seizoen heeft Nutsz vier stagiairs van MBO-opleiding Sint Lucas. Zij draaien mee met de techniek. Mikesz: "We zetten continu ons netwerk in en blijven het uitbreiden, verbindingen zoeken." Uiteindelijk zit er wel een grens aan de groei, erkent Mikesz. "We houden vast aan maximaal twintig kinderen per groep (er zijn drie leeftijdscategorieën, red.), want het zal altijd blijven gaan om de kwaliteit."

Nieuw jasje

Tijdens de jubileumshows in Theater Speelhuis brengt Nutsz bekende film- en musicalliedjes ten gehore, uit onder andere Joseph, Rent, Frozen, Les Miserables en Chicago. Daarnaast wordt teruggegrepen op liedjes uit vorige voorstellingen. "Die worden wel in een nieuw jasje gestoken", aldus Mikesz.