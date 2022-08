OldStars bij Swift is niet alleen handbal, maar ook geheugentraining en het kopje koffie achteraf

Daarna is het elke week op vrijdag lopend handballen, mits er voldoende interesse is. Inge Mulkens van de club heeft daar vertrouwen in: ,,Ik krijg al enthousiaste reacties.” Het is niet alleen een uur handbal in een wandeltempo. ,,We doen ook beweeg- en geheugenoefeningen. En niet te vergeten het kopje koffie na afloop. Dat samenzijn, niet vereenzamen, is erg belangrijk”, benadrukt Inge Mulkens die bij Swift de kar trekt.