OldStars sporters worden hartstikke fanatiek zodra ze een bal zien

HELMOND - Bij sommige ouderen zit de techniek er nog in. Anderen hebben nog nooit iets aan sport gedaan. Allemaal zijn ze even fanatiek als ze een bal voor de voeten of in de handen krijgen, blijkt op de OldStars Beweegdag in Helmond.

,,Nieuwelingen moet je afremmen. Die zijn te fanatiek”, zegt Hennie Verhofstadt. De 71-jarige weet waar hij over praat. ,,Het is niks als je niet mag rennen. Dat is toch geen voetbal, zeggen ze wel eens. Nou, mijn shirt is kletsnat als ik een uur op dat veld sta.”

Quote Elke week sta ik in de sport­school aan gewichten te trekken. Daar vind ik geen klote aan. Dit is veel leuker Nico van Dalen, deelnemer OldStars Beweegdag

Sinds de oprichting zo’n drie jaar geleden speelt Verhofstadt OldStars voetbal bij Mierlo-Hout. Vrijdag was hij in het stadion van Helmond Sport om andere senioren enthousiast te maken voor de sporten met aangepaste spelregels. De Helmondse beweeg- en gezonder leven-promotor Jibb+ houdt een beweegdag waar senioren kennis kunnen maken met OldStars Sports. Er zijn proeflessen voetbal en handbal in het stadion en tennissen kan bij HTV.

In het zonnetje

,,Het is kei leuk”, zegt Nico van Dalen. Hij heeft net de voetbalclinic achter de rug en pauzeert een paar minuten met een flesje water. De zon doet goed zijn best en ook degenen die alleen maar toekijken staan te puffen. De coaches van Jibb+ roepen nog maar eens dat iedereen genoeg moet drinken en gaan rond met fruitprikkers en tomaatjes.

Met zijn 57 jaar is Van Dalen een van de jongsten op de OldStars Beweegdag. ,,Mijn kinderen vinden me oud. Zelf twijfelde ik toch wel of dit iets voor mij is”, zegt hij eerlijk. Dat klinkt Verhofstadt bekend in de oren. ,,We horen vaker dat mensen een drempel over moeten.”

Interesse groeit

Na een potje walking voetbal is Van Dalen aangenaam verrast. Hij ziet het wel zitten om lekker elke week met een clubje het veld op te gaan. ,,Ik moet krachttraining doen en mag sporten, maar niet al te fanatiek. Elke week sta ik in de sportschool aan gewichten te trekken. Daar vind ik geen klote aan. Dit is veel leuker.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Senioren maken kennis met Old Stars Sporten tijdens de Beweegdag van Jibb+ op Sportpark De Braak. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Organisator Jibb+ hoort dat graag. De coaches zijn tevreden met de opkomst; onder de dertig deelnemers op sport De Braak zijn veel nieuwe gezichten. Het is soms best lastig om ouderen mee te laten doen is de ervaring van sportcoach Kristian van den Nouwlant. Hij merkt wel dat de interesse in OldStars Sporten groeit. Het is minder competitief - wat niet wil zeggen dat de senioren minder fanatiek zijn op het veld -, minder blessuregevoelig en er is aandacht voor een passende warming-up.

Op verschillende plekken in Helmond zijn al voetballende en tennissende OldStars actief. HTV begint 17 juni met OldStars Tennis. Swift Handbal gaat er snel mee aan de slag, net als de tafeltennisclub TTV Stiphout. KBO Stiphout Warande heeft in juli een zomeractiviteitendag op sportpark Molenven. met Jibb+ en Stiphout Vooruit wordt een walking football clinic gehouden om te peilen of er voldoende interesse is om ook daar te beginnen.