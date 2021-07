Om deze reden schieten de paddenstoelen nu al uit de grond

Wie woonde of werkte er in dit statige pand aan de Zeelster­straat in Eindhoven

3 juli EINDHOVEN - Een huis aan de Zeelsterstraat in Eindhoven. De foto is in april 1964 genomen maar meer schreef Frans van Mierlo niet bij de foto. Wie weet het verhaal achter dit pand. Was het een woonhuis of een winkel? Ook andere herinneringen aan het pand zijn welkom via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.