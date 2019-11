OM heeft het helemaal gehad met Helmondse veelpleger en eist twintig maanden cel voor diefstallen

DEN BOSCH Hij wordt er doodmoe van. Altijd als er iets wordt gestolen in een winkel waar hij toevallig is , krijgt Stefan van R. de schuld. “Ik moet toch ook boodschappen doen”, vroeg hij verongelijkt in de rechtbank. Het OM antwoordde met een eis van twintig maanden cel voor grootschalige (winkel-)diefstal.

Acht zaken had officier van justitie Anja Kooij deze keer voor de draaideurcrimineel (47), allemaal in de zomer gepleegd, voornamelijk in Helmond. Drie pakken koffie bij de Plus, acht bij de AH, wasmiddel bij een andere AH. Telkens wordt Stefan van R. herkent op beelden door agenten. “Ze hebben de pik op me”, monkelde hij.

Twee keer zou hij ook auto’s hebben opengebroken, met als buit een tientje en een TomTom-kabeltje. Een bouwvakker zag hem opeens in zijn bus, met gereedschap in de weer. “Niet waar”, zei Van R. “Die bus stond open en ik keek er in, ik zal zelf ooit in de bouw”. Dat hij bij een fietsenmaker in Beek en Donk een greep in de kassa deed kan niet: “Daar kom ik nooit, zeker niet op de fiets”, aldus de Helmonder. Beide keren heeft de dader gedreigd met een mes te steken.

Tekeer gaan