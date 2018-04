OM: Helmondse gebruikte mensen als pinautomaat

VIDEO Weer vitrines met platen vernield in Helmond, Dikke Leo gestolen

15:26 HELMOND - Wim Raaijmakers is flink gefrustreerd. Voor de tweede keer in amper drie maanden tijd zijn er diverse vitrines met platen van bekende Helmonders in de binnenstad vernield. De afbeelding van Dikke Leo in de Kamstraat is zelfs gestolen. De voorzitter van Stichting Openlucht Galeries is de overlast meer dan beu en vraagt de politie om meer te surveilleren.