OM maakt podcast over vermoorde Manon (8) uit Helmond: ‘Eigenlijk zou hier een herdenkingsteken voor haar moeten staan’

Tentoonge­stel­de lijken in Helmond: blinde darm ontdekken of kijken naar gezonde longen

12:13 HELMOND - Normaal is De Traverse het toneel van vrolijke aangelegenheden als de Keiekletsavonden. Deze zondag is de zaal het decor van een lugubere aangelegenheid: een expositie met lijken. De Real Human Bodies Exhibition is neergestreken in Helmond.