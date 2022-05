Om ouderen op de tennisbaan te krijgen en houden start HTV met OldStars op De Braak

HELMOND - Voetbal, hockey of tennis voor ouderen; steeds meer sportclubs bieden een speciaal programma voor 55-plussers. Het spel is minder snel en het veld kleiner. De Helmondse Tennis Vereniging begint in juni met OldStars tennis.

De tennisclub op sportpark De Braak hoopt afhakers terug te halen en nieuwe leden op de baan te krijgen. ,,We zien ons ledenbestand vergrijzen. De mensen die het niet meer kunnen bijbenen, willen we houden. Daarnaast willen we ouderen die niet zo sportief zijn of zelfs nooit hebben getennist de kans geven om een leuk potje te spelen”, aldus Theo Stockx van de Helmondse Tennis Vereniging (HTV).

Minder blessures

Het begeleid sporten bij OldStars is minder fel en daardoor is er minder kans op blessures. ,,De bedoeling is dat het minder competitief is. Het gaat niet alleen om tennissen, maar om bewegen. Gewoon recreatief in een groep bezig zijn en daarna kun je eventueel nog samen iets nuttigen.”

De belangrijkste aanpassingen zijn dat er wordt gespeeld met een zachtere bal en die mag twee keer stuiteren. Verder is het dubbelspel is op een enkelveld, onderhands serveren mag en er is begeleiding.

Sportverenigingen doen er van alles aan om de oudere leden actief te houden. Het Nationaal Ouderenfonds heeft er het project OldStars Sport voor in het leven geroepen. Dat is een verzameling van aangepaste spelvormen zoals walking football, hockey en handball.

Bij HTV is op vrijdag 17 juni om 10.00 uur de eerste wekelijkse OldStars-tennisbijeenkomst. Wie interesse heeft kan contact opnemen met Theo Stockx via th.stockx@hccnet.nl of 06-54394679. De vereniging kan tijdelijk een tennisracket ter beschikking stellen.