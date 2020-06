OM vindt bijtende mishandelaar Helmonds meisje hardleers en eist cel

Het dossier van officier Hester van den Eijnden loog er niet om. Het ging ook terug tot april 2018. De Helmondse vriendin van Khalid C. was toen nog minderjarig. Het ging toen om een mishandeling in Ommel. De Rotterdammer vond het geen goed idee dat het meisje naast hem in de auto zat en zette haar er uit. Het kwam tot een worsteling, waarbij hij haar tot bloedens toe in haar been beet. Bijten deed hij later ook bij haar thuis, in haar schouder. Verder kreeg ze een keer klappen met een telefoon en sloeg hij haar oog dicht, aldus Van den Eijnden.

Man is zelf geslagen

De Rotterdammer – die wegens koorts niet bij de rechtszaak kon of mocht zijn, had een ander verhaal. Dat blauwe oog, plus een afgebroken tand, kwam door een ongelukkige zwaai met zijn elleboog. En ook de rest was gelogen of overdreven. Sterker: hij was zelf geslagen. De moeder van het meisje hield haar handen niet thuis en ook haar dochter moest daar onder lijden.



Zijn advocaat G. van Gestel had het deels over zelfverdediging, en vond het bewijs verre van overtuigend. Het was zijn woord tegen het hare. Moeder had ook veel verklaard, net als een buurmeisje dat herrie hoorde, maar beide vrouwen hadden niks zelf gezien.

Quote Dat blauwe oog, plus een afgebroken tand, kwam door een ongelukki­ge zwaai met zijn elleboog Verdachte van huiselijk geweld

Weinig zin