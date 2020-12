OM wil Ad de Rat 17 jaar achter tralies voor liquidatie drugscrimineel

Na drie eerdere zittingsdagen kwam het Openbaar Ministerie maandagochtend met haar aanklacht. De heikele vraag of de vermiste Van Dillenburg zeker is vermoord beantwoordde ze in luttele minuten door te stellen dat een natuurlijke dood niet voor de hand ligt, evenmin als een ongeluk of zelfmoord. Dan blijft moord over. Die heeft Ad ‘de Rat’ K. ook bekend tegen een undercover-agent en dat was geen opschepperij om een klus te scoren. De agent heeft niets beloofd.