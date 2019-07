OM wil bedreiger van Helmonder na cel in kliniek

Mohamed K. (35) ging maart dit jaar flink door het lint. Hij bedreigde, via tekstberichten, eerst een medewerker van jeugdzorg, en daarna zijn schoonvader in Helmond. Klopt, zei hij maandag ruimhartig in de Bossche rechtbank. Maar hij heeft er een verhaal bij. Hij kreeg opeens een textje van zijn dochter: ‘Papa kom mij redden’. Toen hij contact opnam met jeugdzorg, vertelde deze niet dat de kinderrechter tot een uithuisplaatsing met spoed had bevolen. En hij hoorde ook niet dat zijn dochters naar hun moeder gingen. “Had ik dat geweten dan had ik natuurlijk niks gedaan”, zei hij.

De rechtbank was niet zo snel overtuigd. De bedreigingen mochten er zijn. Hij had ook een contactverbod, niet voor niets, en is eerder veroordeeld voor bedreigingen. En als toppunt: hij zou ook hebben gezegd dat hij de meisjes meenam, en dat leek er op dat hij ze naar Syrië zou ontvoeren. Echt niet, bezwoer Mohamed K., “Ik woon nergens liever dan in Nederland.”

Eerwraak

De officier van justitie had grote zorgen, zei hij. De man ontkent van alles en belooft van alles, maar de rapporten liegen er niet om, hij ziet ook bedreigingen met een mes en instanties hebben het over gevaar voor eerwraak-acties. Een half jaar voorarrest voor bedreigingen is flink, maar de officier wil er als eis toch nog drie maanden aan vastplakken. Dan kan de reclassering ondertussen regelen dat hij in een kliniek komt, zoals iedereen adviseert. “Meneer kan in ieder geval niet zomaar de straat op”. Als hij is uitbehandeld moet hij naar een begeleid woonproject. En dat alles met twee maanden voorwaardelijk als stok achter de deur.

De advocate vond het allemaal overtrokken. Haar cliënt gruwt van de opname, dat is voor hem hetzelfde als gevangenis. Er zijn vervelende dingen gebeurd, zei de pleitster, maar dat is vaker bij scheidingen. Er is slechts een keer een klap gevallen, en het gezin –katholiek opgevoed- houdt hoofdzakelijk westerse gewoonten aan, zo sprak ze. De oudste dochter is inmiddels weer teruggeplaatst bij haar oma, de moeder van haar cliënt.

